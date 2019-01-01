Если у вас мало опыта, следует внимательно отнестись к выбору акватории, где будет комфортнее закреплять знания на практике. Какие важные параметры нужно учитывать? Безопасность
На вашем маршруте должно быть достаточно стоянок, где можно остаться на ночь или укрыться в случае непогоды. Это могут быть как дикие, защищенные от ветра и волн бухты, так и оборудованные марины.
Внимательно изучайте лоцию, чтобы у вас всегда был запасной вариант, где встать на якорь или пришвартоваться. Например, в популярных местах в разгар сезона обычно скапливается много лодок. Если вы пришли поздно или заранее не забронировали место, придется срочно искать альтернативу.
Информацию об акваториях лучше искать в специализированной литературе (в печатном, а не электронном виде), по бумажным картам, а также в приложениях типа Navionics Boating.
Это основное, чем пользуются все яхтсмены. Также есть приложения для онлайн-бронирования марин, например, Navily (весь мир)
, MySea (весь мир)
, ACI Marinas Berth Booking (Хорватия).
Выбирайте страны, где доброжелательно относятся к иностранным туристам, а уровень преступности низкий. Сомали, Нигерия, Камерун, Бразилия и ещё ряд экзотических стран — не лучший выбор для спокойного круиза даже для опытного капитана. Сложно поверить, но в этих краях до сих пор существует пиратство.
Не удаляйтесь далеко от берега. Выбирайте маршруты с короткими переходами. Если что-то пойдет не так, к вам всегда вовремя придут на помощь не только официальные службы, но и другие яхтсмены. Хорошая инфраструктура
Гораздо приятнее ходить под парусом там, где чувствуешь себя комфортно. На стоянках тебя всегда встретят и помогут пришвартоваться.
Яхтенные марины прекрасно оборудованы: есть душ, туалет, вода, электричество, рестораны, где ужинаешь с особым удовольствием после напряженного перехода. До супермаркета, яхтенного магазина или аптеки можно дойти пешком. Дополнительный плюс — когда местные жители свободно говорят на твоем родном языке или хотя бы на английском.
Страны с самой развитой яхтенной инфраструктурой — Хорватия, Турция. Также очень комфортно ходить под парусом в Греции, Италии, Франции и Испании.Стабильные погодные условия
Даже опытный капитан устает, если погода меняется по пять раз за день и шквалы налетают внезапно. Обычно так происходит из-за сложного рельефа местности, особенностей акватории или неблагоприятного времени года.
Например, пересекать Бискайский залив — непростая задача даже для подготовленного экипажа, тем более поздней осенью и зимой, когда там случаются ураганы. Дождаться идеальных условий нереально. Благоприятного прогноза для перехода яхтсмены могут ждать целую неделю.
А вот летом на Средиземном море довольно стабильная и предсказуемая погода, хотя в межсезонье и зимой яхтсменов могут ожидать неприятные сюрпризы: град, порывистый ветер с внезапными шквалами и резкое понижение температуры.
Внимательно следите за прогнозом, избегайте неоправданных рисков. Лучше переждать один день в защищенной марине, чем попытаться «проскочить». Зачем рвать паруса и трепать нервы себе и экипажу? Бушующее море — не лучшее место для поиска острых ощущений, тем более для начинающего шкипера. Чтобы свериться с прогнозом, в приложении Windy. app
откройте погодный профиль SAIL.Понятная навигация в акватории
Существуют разные по сложности районы для хождения под парусом. На маршрутах могут встречаться фарватеры, каналы, шлюзы, а движение судов отличается оживленностью. Например, в проливе Ла-Манш, на коммерческом морском пути, яхтсмена ждет на пути около 1000 навигационных знаков, которые сложно пройти (особенно ночью). Для прохождения Босфора лучше воспользоваться услугами лоцмана, хорошо знающего акваторию.
Именно в подобных, сложных местах вам пригодятся все знания, полученные в яхтенной школе: о приливах и отливах, течениях, навигационных знаках и МППСС
. Но одно дело — видеть предупреждающие знаки на карте, уметь различать ходовые огни, и совсем другое — быстро реагировать на происходящее.
Среди главных опасностей для новичка-шкипера — резкие перепады глубин, когда шансы сесть на мель увеличиваются, а также высокое колебание приливов и отливов. В Европе самые сильные приливы и отливы можно наблюдать в Северном море (северном атлантическом побережье Франции), на побережьях Голландии и Бельгии, а еще в Шотландии и на Канарских островах. Если неправильно рассчитать время по таблице приливов и отливов, легко оказаться в ловушке, ведь вход в некоторые марины доступен только в определенные часы, когда вода достигает нужного уровня.
Если вы не готовы усложнять себе жизнь, лучше выбирать простые акватории, где глубины стабильны, все подводные скалы давно отмечены на картах, а колебаниями приливов и отливов можно пренебречь. Например, в заливе Фетхие в Турции.