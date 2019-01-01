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Как получить первый
шкиперский опыт
и подготовиться
к самостоятельному
плаванию
Пройти обучение яхтингу и стать капитаном совсем несложно, намного труднее потом этой яхтой управлять, даже если опыта уже много. Все может легко выйти из-под контроля: ветер может усилиться, паруса могут порваться, якорь — запутаться.
1. Где брать первый опыт самостоятельного яхтинга
2. Памятка для начинающих яхтсменов
3. Как спланировать первое парусное путешествие
4. Коротко
Начинающий капитан может запаниковать, поступить неправильно и этим подвергнуть риску жизнь экипажа и безопасность судна. Прежде чем первый раз выйти в море самостоятельно, советуем набраться опыта. Его можно получить в походе от яхтенной школы, в команде другого капитана или в составе регаты. В статье расскажем, как подготовиться к первому самостоятельному плаванию.
Как получить первый опыт
самостоятельного яхтинга?
Как и при вождении автомобиля, решающую роль в яхтинге играет практика. Вариантов получить запись в логбук и накатать мили достаточно. Рассказываем про наиболее простые и доступные.
Записаться в поход от школы
Многие парусные школы предлагают принять участие в своих походах и экспедициях. Маршруты бывают разной сложности, с заходом в места удивительной красоты. Чем труднее условия, тем большему можно научиться. Например, управлять яхтой при меняющемся ветре, во время приливов и отливов или в условиях непростой навигации.
Календарь путешествий Силы Ветра — 2020
Сила ветра в 2020 году планирует специальное путешествие для начинающих капитанов, в котором можно будет набраться опыта и проконсультироваться у профессионалов. Скоро расскажем подробности.
Пойти в свой первый чартер
Опытные шкиперы утверждают: капитаном станешь только тогда, когда сам начнешь брать яхту в чартер и нести ответственность. Пока ходишь матросом в составе экипажа, тоже набираешься опыта, но с ролью шкипера это несравнимо. Какие тут варианты?
Самостоятельно. Как отправиться в самостоятельное плавание в первый раз? Некоторые начинающие шкиперы настолько уверены в себе, что сразу после обучения в парусной школе арендуют яхту и выходят в море. Это нормально. Если вы — из таких смельчаков, убедитесь, что у вас хватит знаний и навыков, чтобы управлять судном и экипажем не только в идеально спокойной акватории.
Для начала возьмите небольшую по размеру яхту, например, длиной 34−36 футов. Такой яхтой легче управлять, в том числе во время швартовок.
Под присмотром наставника. Более безопасный вариант — все-таки взять с собой в первое путешествие наставника, старшего товарища, который будет спокойно наблюдать, как вы справляетесь с обязанностями капитана, но всегда и вовремя придет на помощь, если возникнут сложности. Вы полностью несете ответственность, принимаете все решения, но можете в любой момент спросить совета у более опытного капитана, проконсультироваться, как поступить лучше. Такого наставника вам поможет подобрать Сила ветра — пишите нам на allo@silavetra.com.
Поучаствовать в регате
Еще один формат — участие в регате, когда много разных лодок проходят маршрут вместе. Начинающим капитанам мы всегда советуем заранее изучить акваторию, карты и разные особенности местности.
Как все устроено: вы набираете экипаж и управляете яхтой сами, но рядом с вами на других яхтах всегда находятся более опытные капитаны, которые могут подсказать что-то.
Большая весенняя регата
Вечеринки, приключения
и практика для капитанов — теперь в Греции
В этом случае у вас есть больше свободы за штурвалом, а многие организационные вопросы и в том числе развлекательную программу берем на себя мы — команда Силы ветра. Вы идете по проверенному маршруту с учетом всех подводных камней, а по вечерам собираетесь на капитанские собрания, где делитесь новостями и обсуждаете какие-то острые моменты.
Риск что-то сделать не так, сломать, потеряв депозит за лодку, в таком формате здорово снижается. Еще один плюс регаты — тут можно не стесняясь отшлифовать швартовку и момент отхода и захода в марину. После этого вы сможете уверенно выйти в море абсолютно самостоятельно.
Памятка для начинающих яхтсменов
Если у вас мало опыта, следует внимательно отнестись к выбору акватории, где будет комфортнее закреплять знания на практике. Какие важные параметры нужно учитывать?

Безопасность
На вашем маршруте должно быть достаточно стоянок, где можно остаться на ночь или укрыться в случае непогоды. Это могут быть как дикие, защищенные от ветра и волн бухты, так и оборудованные марины.

Внимательно изучайте лоцию, чтобы у вас всегда был запасной вариант, где встать на якорь или пришвартоваться. Например, в популярных местах в разгар сезона обычно скапливается много лодок. Если вы пришли поздно или заранее не забронировали место, придется срочно искать альтернативу.

Информацию об акваториях лучше искать в специализированной литературе (в печатном, а не электронном виде), по бумажным картам, а также в приложениях типа Navionics Boating. Это основное, чем пользуются все яхтсмены. Также есть приложения для онлайн-бронирования марин, например, Navily (весь мир), MySea (весь мир), ACI Marinas Berth Booking (Хорватия).

Выбирайте страны, где доброжелательно относятся к иностранным туристам, а уровень преступности низкий. Сомали, Нигерия, Камерун, Бразилия и ещё ряд экзотических стран — не лучший выбор для спокойного круиза даже для опытного капитана. Сложно поверить, но в этих краях до сих пор существует пиратство.

Не удаляйтесь далеко от берега. Выбирайте маршруты с короткими переходами. Если что-то пойдет не так, к вам всегда вовремя придут на помощь не только официальные службы, но и другие яхтсмены.


Хорошая инфраструктура
Гораздо приятнее ходить под парусом там, где чувствуешь себя комфортно. На стоянках тебя всегда встретят и помогут пришвартоваться.
Яхтенные марины прекрасно оборудованы: есть душ, туалет, вода, электричество, рестораны, где ужинаешь с особым удовольствием после напряженного перехода. До супермаркета, яхтенного магазина или аптеки можно дойти пешком. Дополнительный плюс — когда местные жители свободно говорят на твоем родном языке или хотя бы на английском.

Страны с самой развитой яхтенной инфраструктурой — Хорватия, Турция. Также очень комфортно ходить под парусом в Греции, Италии, Франции и Испании.


Стабильные погодные условия
Даже опытный капитан устает, если погода меняется по пять раз за день и шквалы налетают внезапно. Обычно так происходит из-за сложного рельефа местности, особенностей акватории или неблагоприятного времени года.

Например, пересекать Бискайский залив — непростая задача даже для подготовленного экипажа, тем более поздней осенью и зимой, когда там случаются ураганы. Дождаться идеальных условий нереально. Благоприятного прогноза для перехода яхтсмены могут ждать целую неделю.

А вот летом на Средиземном море довольно стабильная и предсказуемая погода, хотя в межсезонье и зимой яхтсменов могут ожидать неприятные сюрпризы: град, порывистый ветер с внезапными шквалами и резкое понижение температуры.

Внимательно следите за прогнозом, избегайте неоправданных рисков. Лучше переждать один день в защищенной марине, чем попытаться «проскочить». Зачем рвать паруса и трепать нервы себе и экипажу? Бушующее море — не лучшее место для поиска острых ощущений, тем более для начинающего шкипера. Чтобы свериться с прогнозом, в приложении Windy. app откройте погодный профиль SAIL.


Понятная навигация в акватории
Существуют разные по сложности районы для хождения под парусом. На маршрутах могут встречаться фарватеры, каналы, шлюзы, а движение судов отличается оживленностью. Например, в проливе Ла-Манш, на коммерческом морском пути, яхтсмена ждет на пути около 1000 навигационных знаков, которые сложно пройти (особенно ночью). Для прохождения Босфора лучше воспользоваться услугами лоцмана, хорошо знающего акваторию.

Именно в подобных, сложных местах вам пригодятся все знания, полученные в яхтенной школе: о приливах и отливах, течениях, навигационных знаках и МППСС. Но одно дело — видеть предупреждающие знаки на карте, уметь различать ходовые огни, и совсем другое — быстро реагировать на происходящее.

Среди главных опасностей для новичка-шкипера — резкие перепады глубин, когда шансы сесть на мель увеличиваются, а также высокое колебание приливов и отливов. В Европе самые сильные приливы и отливы можно наблюдать в Северном море (северном атлантическом побережье Франции), на побережьях Голландии и Бельгии, а еще в Шотландии и на Канарских островах. Если неправильно рассчитать время по таблице приливов и отливов, легко оказаться в ловушке, ведь вход в некоторые марины доступен только в определенные часы, когда вода достигает нужного уровня.

Если вы не готовы усложнять себе жизнь, лучше выбирать простые акватории, где глубины стабильны, все подводные скалы давно отмечены на картах, а колебаниями приливов и отливов можно пренебречь. Например, в заливе Фетхие в Турции.
МППСС-72
Расшифровывается как «международные правила предупреждения столкновений судов» — документ, принятый в 1972 году на международной конференции в Лондоне и действующий до сих пор
Как спланировать первое парусное путешествие
1. Где брать первый опыт самостоятельного яхтинга
2. Памятка для начинающих яхтсменов
3. Как спланировать первое парусное путешествие
4. Коротко
Определите цели и задачи
Определите цели и задачи
Во время путешествия под парусом капитану нужно держать в голове огромное количество информации, решать несколько задач одновременно, поэтому чем лучше вы подготовитесь заранее, тем легче будет в морском пути.
Задачи стоит даже записать: что вы хотите получить от похода в целом? Какие навыки для вас важны в первую очередь? Хочется ли вам пройти как можно больше миль или посмотреть интересные места на маршруте в спокойном ритме? И так далее. Просто поставьте себе подобные вопросы и сами ответьте на них до похода.
Молодые яхтсмены: Алексей Егоров о том,
как стал капитаном
Очень важно, чтобы ваш экипаж был в курсе всех планов и намерений. Разочарования неизбежны, если вы обещаете залитую солнцем палубу, купание в теплом море, ледяной мохито и маленькие ресторанчики с местной кухней на берегу, а в итоге участникам приходится кутаться в непром во время длинных переходов и осваивать тактику штормования.
Внимательно изучите акваторию
Внимательно изучите акваторию
Информации сейчас стало больше, технических возможностей тоже:
— почитайте книги и сайты;
— загрузите подробные карты из приложений;
— запросите отзывы у опытных шкиперов, кто уже ходил по тому же маршруту;
— посоветуйтесь, какое время года комфортнее для путешествия, какие местные особенности нужно учитывать;
— берите на заметку любые полезные советы и рекомендации, адреса чартерных компаний, список кафе, телефоны водителя или переводчика;
— продумайте, как будете питаться, где можно закупить основные продукты и питьевую воду на поход, где и насколько часто получится обновлять провиант.
Выберите и спланируйте маршрут
Выберите и спланируйте маршрут
Планирование похода — обязательный пункт программы яхтенных школ. Для этого вам пригодятся планировщики или приложения вроде Navionics Boating, где можно проложить маршрут на карте и составить примерное расписание по дням.
Вам предстоит рассчитать, сколько в среднем миль и часов будут занимать переходы, где лучше встать на ночлег, какие есть трудные места на маршруте.
Найдите надежную чартерную компанию
Найдите надежную чартерную компанию
Если у вас нет собственной яхты, стоит заранее найти, изучить и выбрать ту компанию, у которой хороший чартерный флот. Лучше несколько, чтобы сравнить предложения и условия. Так вы сможете подобрать подходящую для своего путешествия яхту по приемлемой цене. Это может быть однокорпусная парусная яхта или катамаран. Чем новее яхта, тем меньше возникнет технических проблем.
Аренда яхт
с Силой ветра
На какие вопросы здесь важно ответить:
— насколько внимательно компании следят за яхтами: содержат ли в чистоте и технически исправном состоянии,
— есть ли у них все документы и лицензии,
— достаточно ли будет ваших прав на управление яхтой,
— как проходит приемка и сдача судна,
— какие есть дополнительные расходы,
— есть ли у яхты страховка.
Тут вам помогут опытные специалисты чартерного бизнеса. В первую очередь, ищите их по рекомендациям друзей и хорошим отзывам. Не принимайте сомнительные предложения от малоизвестных компаний. И только если нет возможности взять рекомендацию или вы не нашли отзывы, доверяйте интуиции. Еще один вариант — написать Силе ветра на allo@silavetra.com — мы поможем забронировать лодку по комфортной цене, а все переговоры с чартерами и поиск судна возьмем на себя.
Подготовьте документы
Подготовьте документы
Чтобы взять яхту в чартер, капитан должен предоставить действующую лицензию на право управлять данным видом судна — чаще всего это Inshore Skipper или Bareboat Skipper.
В большинстве яхтенных школ, работающих по международным системам ISSA (International Sailing Schools Association), IYT (International Yacht Training) или RYA (Royal Yachting Association) курс стоит примерно 850−950 евро, никакого отличия между международными системами прав нет (важнее, какой у вас стаж, а не кто выдал права), но в RYA курс идет только на английской языке.
В школе капитанов Силы ветра можно получить лицензию ISSA Inshore Skipper и VHF Operator. Мы выбрали международную ассоциацию ISSA, потому что ее выдают на неограниченный срок и она позволяет брать в чартер яхты в большинстве стран мира. Полученной лицензии хватит для прибрежного плавания с семьей или друзьями в дневное время суток на яхте длиной до 78 футов.
В зависимости от страны, требования могут меняться. Например, в Турции достаточно первой категории прав, в Греции с 2019 года стали требовать сертификаты не ниже уровня Yachtmaster Coastal или лицензию ICC (International Certificate of Competency), которая выдается на основании уже полученных прав шкипера. Во многих европейских странах тоже нужна лицензия ICC, а также сертификат VHF оператор хотя бы у одного из членов экипажа. В школе капитанов Силы ветра тоже можно получить ICC по желанию.
Шкиперу также необходимо оформить страховку. Это особенно актуально для малоопытных капитанов.
Личный опыт: Как пережить свой первый шторм
До выхода в море оформляется транзит-лог на весь экипаж — специальный документ, который нужен для путешествия на яхте по морям нескольких стран. Он «открывает» и «закрывает» границу. Обычно с этим помогают за дополнительную плату яхтенные агентства (мы тоже поможем) и чартерные компании. Для транзит-лога необходимо заранее предоставить крю-лист со списком членов экипажа и их паспортными данными.
Ну и, конечно, у вас должна быть действующая виза того государства, куда вы путешествуете. Проверить необходимость получения можно на сайтах посольств, консульств и визовых центров стран в разделе «Визы для иностранцев» или ему подобном.
Основной минимум документов:
1. Лицензия Inshore Skipper или уровнем выше.
2. Страховка.
3. Чартерная лицензия на сдачу яхты в аренду.
4. Транзит-лог.
5. Виза.
Загрузите полезные приложения
Загрузите полезные приложения
Пока дома есть хороший интернет, заранее выберите программы и приложения, которые пригодятся вам в походе на яхте:
— Navionics Boating (iOS, Android) — пожалуй, лучший цифровой атлас, где подробно расписана каждая акватория.
— Windy App (iOS, Android) покажет актуальный прогноз погоды, который будет всегда под рукой (можно включить офлайн-режим).
— Anchor Alarm (iOS), Anchor Mate (iOS) или Anchor Watch (Android) позволят спать спокойно на якорной стоянке, ведь сигнал сразу сообщит об опасности.
— Tides Planner (iOS, Android) поможет правильно рассчитать приливы и отливы.
Составьте список полезных вещей
Составьте список полезных вещей
Любому члену экипажу следует внимательно отнестись к своей экипировке, а капитану — особенно. Это не только одежда и средства личной гигиены, но и вещи, которые лучше взять с собой, а не искать на месте или пытаться «одолжить»:
— ручной и налобный фонарик,
— мультитул,
— ручная рация,
— переходники на водяной шланг и переходник с универсальными разъемами,
— тройник на 12V,
— маска для подводного плавания,
— зажигалка,
— небольшие карабины,
— скотч и более плотная изолента,
— дополнительные веревки,
— комплект для шитья и т. д.
Соберите аптечку, где обязательно должны быть средства от укачивания, мази от ожогов и порезов.
Возьмите в команду более опытных яхтсменов
Возьмите в команду более опытных яхтсменов
Конечно, управлять парусной яхтой, тем более небольшой, можно и в одиночку, но это сложнее, часто медленнее и неудобно. Возьмите с собой еще хотя бы одного-двух яхтсменов, которые с удовольствием станут на время похода вашими матросами.
Если вы вместе учились в яхтенной школе, будет еще легче понимать друг друга. Может быть, это просто знакомые, которые уже ходили в круизы или на регаты, так что знают, как вести себя в той или иной ситуации на борту. Или они знакомы с местом предстоящего плавания. Им не страшна морская болезнь, а сильный крен яхты не вызывает столько эмоций, сколько обычно испытывают те, кто оказались на парусной яхте впервые.
Решите вопрос питания
Решите вопрос питания
— Определитесь, где и как будет питаться команда: на борту и суше.
— Заранее узнайте, где лучше закупить продукты и питьевую воду. Как часто у вас будет возможность пополнять запасы в пути. Посмотрите, в каких ресторанах или кафе можно поужинать, если команда не захочет готовить на борту, какое там меню.
— Берите больше воды — минимум два литра на человека в день.
— Уточните у опытных шкиперов, что лучше взять из дома, если вы привыкли к конкретным или редким продуктам и напиткам.
— Берите провиант впрок, но учитывайте возможности холодильника на яхте. Стоит заранее уточнить, будет ли на вашей яхте морозильная камера. На многих яхтах морозилки нет, поэтому брать мясо или курицу на неделю — плохая идея. Овощи и фрукты тоже быстро портятся, зато яйца, крупы, макароны и консервы могут остаться даже после похода.
Составьте судовую кассу
Составьте судовую кассу
Судовая касса — это общие расходы экипажа во время путешествия на яхте. Состав и размер кассы зависит от конкретной ситуации. Обычно это:
— топливо (для парусных яхт его нужно мало, в отличие от моторных)
— аренда стоянок, включая электричество и пополнение запаса воды
— продукты и вода
— хозтовары и другие расходы
Судовая касса: Cколько денег брать с собой
на регату
В среднем на недельный круиз уходит еще около 150−200 евро с человека дополнительных расходов. Если яхта чартерная, то оставляется еще страховочный депозит на случай поломок, который возвращается, если все в порядке. Обычно 2000−3000 евро. Эта сумма делится между всеми участниками похода.
Коротко



  1. Чтобы официально брать яхту в чартер в качестве капитана и путешествовать по миру, нужна лицензия Inshore Skipper

  2. Ее можно получить в любой яхтенной школе, работающей по международной системе ISSA, IYT или RYA. Курс стоит 850−950 евро.

  3. Четыре главных способа получить больше практического опыта после учебы в школе: записаться в учебный поход от школы, ходить с более опытными капитанами, пойти в свой первый чартер и принять участие в регате.

  4. Маршруты для новичков отличаются от маршрутов для опытных шкиперов. Они более безопасные, обязательно с хорошей инфраструктурой, стабильными погодными условиями и понятной навигацией в акватории. Можно самому общаться с чартерной, а можно взять яхту через агента вроде Силы ветра и избавить себя от части оргвопросов.

  5. При выборе и планировании маршрута обратите внимание на цели и задачи, еще раз на акваторию, возьмите в командуопытных яхтсменов, тщательно проверьте яхту. Вам также помогут полезные вещи на борту и приложения для навигации и отслеживания погоды вроде Windy App.

Школа капитанов
Силы ветра

Научитесь управлять яхтой и получите
международную лицензию
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Текст: Алёна Шкарупета и Иван Кузнецов,
обозреватели профессионального приложения погоды Windy.app
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