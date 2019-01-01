— Определитесь, где и как будет питаться команда: на борту и суше.

— Заранее узнайте, где лучше закупить продукты и питьевую воду. Как часто у вас будет возможность пополнять запасы в пути. Посмотрите, в каких ресторанах или кафе можно поужинать, если команда не захочет готовить на борту, какое там меню.

— Берите больше воды — минимум два литра на человека в день.

— Уточните у опытных шкиперов, что лучше взять из дома, если вы привыкли к конкретным или редким продуктам и напиткам.

— Берите провиант впрок, но учитывайте возможности холодильника на яхте. Стоит заранее уточнить, будет ли на вашей яхте морозильная камера. На многих яхтах морозилки нет, поэтому брать мясо или курицу на неделю — плохая идея. Овощи и фрукты тоже быстро портятся, зато яйца, крупы, макароны и консервы могут остаться даже после похода.

