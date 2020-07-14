Для кого этот курс?



— для капитанов, которые давно не ходили на парусной яхте и хотят вспомнить основные моменты;

— для недавних шкиперов, кто самостоятельно сходил один или несколько раз и понял, что есть еще много вопросов;

— для опытных членов экипажа, которые, может, и не планируют капитанить, но хотят лучше разобраться в управлении яхтой



Что мы будем изучать?

— типичные ошибки начинающих шкиперов;

— алгоритмы швартовки, постановки парусов, обхождения препятствий;

— экстренные ситуации;

— приемка лодки и инструктаж



Сколько длится курс?

Курс состоит из 4 занятий по 3 часа, учимся днём по выходным, начало в 12:00.

Ближайшая группа стартует 21 ноября, занятия 21, 22, 28 и 29 ноября.



Сколько это стоит?

Стоимость теоретического курса — 6000 рублей за все 4 занятия.

