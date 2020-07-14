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Старт следующей группы 21 ноября

КУРС УВЕРЕН—НОГО КАПИТАНА

Разбираем главные страхи и проблемы, с которыми сталкивается каждый шкипер после получения яхтенных прав

Обучение на капитана открывает возможности практически безграничных перемещений под парусом во всем мире — в Европе, Атлантике, Тихом океане и где вы пожелаете. Это вдохновляет, но и обязывает — шкипер отвечает за всех участников команды на лодке.
Самое интересное начинается после получения международных прав, когда шкипер вместе с командой начинает накапливать свой опыт и морские мили в логбуке. Обучение дает базу, но дальше навыки вам придется оттачивать самостоятельно. Уверенность в управлении яхтой зависит от того, сколько времени вы проведете в море.
Чтобы вам было проще двигаться дальше и спокойнее чувствовать себя у штурвала, мы и сделали этот курс. На нем мы разбираем главные страхи и проблемы, с которыми сталкивается каждый шкипер после получения яхтенных прав.
Для кого этот курс?

— для капитанов, которые давно не ходили на парусной яхте и хотят вспомнить основные моменты;
— для недавних шкиперов, кто самостоятельно сходил один или несколько раз и понял, что есть еще много вопросов;
— для опытных членов экипажа, которые, может, и не планируют капитанить, но хотят лучше разобраться в управлении яхтой

Что мы будем изучать?
— типичные ошибки начинающих шкиперов;
— алгоритмы швартовки, постановки парусов, обхождения препятствий;
— экстренные ситуации;
— приемка лодки и инструктаж

Сколько длится курс?
Курс состоит из 4 занятий по 3 часа, учимся днём по выходным, начало в 12:00.
Ближайшая группа стартует 21 ноября, занятия 21, 22, 28 и 29 ноября.

Сколько это стоит?
Стоимость теоретического курса — 6000 рублей за все 4 занятия.
Записаться на курс
АЛЕКСАНДР ДРАГОНИ
Профессиональный круизный капитан и инструктор. Yachtmaster Offshore. Провел больше ста круизных походов в разных акваториях и обучил более 150 шкиперов. С Силой ветра более 10 лет.
Капитан яхты Александр Сколков
АВТОР И ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КУРСА
Программа теоретического курса
Первая лекция
Инструктаж и коммуникация с экипажем. 2 часа
— Цели инструктажа и коммуникации. Доверие друг к другу; формирование одной команды; минимум ущерба; предсказуемость поведения; экономия сил;
— Когда и какие инструктажи. Предварительный (бытовой); основной; при швартовке; при постановке и уборке парусов; якорь; высадка на берег
— План основного. План всех остальных

Выбор лодки и акватории. 1 час
— Концепция похода и ее соответствие акватории. На что ориентироваться при выборе места
— Размеры лодки и управляемость
— Паруса
Вторая лекция
План похода на неделю и на каждый день. 1.5 часа
— Концепция похода вне зависимости от внешних факторов
— Внешние факторы. Погода; возможности лодки; береговая инфраструктура; административные моменты; другие яхтсмены; опыт экипажа и шкипера
— ETA и коэффициенты времени

Отход от причала и швартовка. 1 час
— Факторы
— План швартовки
— Инструктаж
— Точки или факторы контроля во время швартовки
— Точка невозврата
— Что делает шкипер и что не делает
— Типичные ошибки
— Сложные ситуации
Третья лекция
Якорь. 1 час
— Выбор места
— Выбор способа
— Координация команды
— Сложные ситуации
— Типичные ошибки

Паруса. 1 час
— Алгоритм принятия решения
— Как лучше ставить
— Рифы
— Как убирать и хранить

Самые частые виды ущерба. 1 час
— Внешние силы. Погода; волны; другие лодки
— Невнимательность
— Скрытые дефекты
Четвертая лекция
Самые распространенные ошибки. 1,5 часа
— Учет бокового ветра при пилотаже
— Подветренная опасность
— Цейтнот
— Недооценка нагрузки на такелаж и рангоут

Приемка лодки. 1 час
— Как и что проверять
— Привлечение экипажа
— Скрытые дефекты
Что говорят о курсе уверенного капитана
ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС

После теоретического курса можно записаться на практику, где мы отработаем маневры швартовки, постановки парусов и управления яхтой на разных курсах ветра и в разных условиях. Шкипером на практике также будет Александр Драгони.

Где и когда
Практика для начинающих шкиперов пройдет с 7 по 14 ноября в Турции, старт и финиш — Мармарис.

Сколько стоит
Неделя практики стоит 850 евро. В стоимость не входит авиабилет, виза, дорога до марины и обратно, а также судовая касса — около 200 евро на человека.
Курс не имеет цели научить шкипера управлять лодкой. Предполагается, что участник это умеет. Опускаются темы работы с картой, навигации, радиопереговоров, устройства лодки, основ метеорологии. Цель курса: скорректировать, если это надо, практические навыки; создать чек-листы для типичных ситуаций; придумать алгоритмы для нетипичных.
Так же, как и на базовом курсе, неделя начинается с приемки яхты, инструктажа. Инструктаж проводят сами участники курса. Цель инструктора: создать для них максимум возможных ситуаций. В каждой ситуации анализируются ошибки, формулируются чек-листы и обсуждаются алгоритмы.
Швартовки: каждый из участников минимум один раз делает какую-то типичную швартовку. Швартовка в марине на муринг кормой и носом. Швартовка лагом при отжимном ветре к пирсу и другой яхте. Швартовка на якорь кормой к пирсу при боковом ветре. Швартовка на якорь носом к пирсу. Швартовка в темное время суток.
Основное парусное упражнение: подъем выпавшего за борт. В команде и в одиночку. Если погода позволит, участники попробуют постановку парусов, рифление и уборку в свежий ветер и при заметном волнении.
Много времени займет работа с якорем. Постановка на якорь в одиночку. Постановка на якорь с оттяжкой к берегу при боковом ветре. Постановка на якорь и его подъем под парусом.
Каждый из участников будет выполнять функцию капитана в течение одного из дней. В программе будут 1-2 перехода в темное время суток. Каждый не больше, чем на три часа.
Чтобы записаться на практику, напишите нам на allo@silavetra.com.
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