Для кого этот курс?
— для капитанов, которые давно не ходили на парусной яхте и хотят вспомнить основные моменты;
— для недавних шкиперов, кто самостоятельно сходил один или несколько раз и понял, что есть еще много вопросов;
— для опытных членов экипажа, которые, может, и не планируют капитанить, но хотят лучше разобраться в управлении яхтой
Что мы будем изучать?
— типичные ошибки начинающих шкиперов;
— алгоритмы швартовки, постановки парусов, обхождения препятствий;
— экстренные ситуации;
— приемка лодки и инструктаж
Сколько длится курс?
Курс состоит из 4 занятий по 3 часа, учимся днём по выходным, начало в 12:00.
Ближайшая группа стартует 21 ноября, занятия 21, 22, 28 и 29 ноября.
Сколько это стоит?
Стоимость теоретического курса — 6000 рублей за все 4 занятия.